Fiorentina, Costil resta nel mirino per l'estate: Tatarusanu verso l'addio

Con l'arrivo, sempre più vicino, di Marco Sportiello la Fiorentina ha sistemato la porta, almeno fino al termine della stagione. Secondo quanto riportato da Sportitalia il club viola non avrebbe però abbandonato la pista che porta a Benoit Costil, estremo difensore del Rennes seguito da tempo dai viola. In estate Tatarusanu potrebbe infatti partire e per questo la Fiorentina potrebbe tornare alla carica per il francese.