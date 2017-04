Fiorentina, da Di Francesco a Spalletti: tutti i nomi per il dopo-Sousa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da Eusebio Di Francesco a Stefano Pioli, passando per Marco Giampaolo, Rolando Maran e i fratelli Inzaghi, fino ai "sogni" Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. Una cosa è certa: la Fiorentina, dopo due stagioni tra luci e ombre, in estate saluterà Paulo Sousa. D'altronde, il percorso del tecnico lusitano a Firenze si era già chiuso a gennaio 2016, quando - si sussurra - dopo una campagna acquisti fallimentare Sousa in persona presentò alla dirigenza delle dimissioni immediate. Proposta subito rispedita al mittente dal club gigliato e frattura dunque inevitabile. Adesso la parola fine appare all'orizzonte, lo dimostra ulteriormente il fatto che i viola non abbiano esercitato l'opzione per il rinnovo del contratto dell'ex Basilea. Il casting per il sostituto, intanto, è appena iniziato. Spalletti e Sarri sono le prime scelte della proprietà, ma per convincerli a sposare il progetto dei fratelli Della Valle servirebbero prima di tutto il via libera di Roma e Napoli (più difficile nel secondo caso) e, in aggiunta, la promessa di investimenti importanti sul mercato. Più abbordabile un allenatore emergente come Di Francesco, anche se il Sassuolo non sembra aver gradito la visita clandestina a casa Corvino. In attesa di conoscere il destino di Pioli e con Giampaolo pista fredda dopo il rinnovo con la Samp, il toto-allenatore è pronto così a entrare nel vivo. Chi la spunterà?