Fiorentina, dal traghettatore alle ipotesi per giugno: i nomi per il dopo Sousa

Fiducia a termine per Paulo Sousa, tecnico della Fiorentina che potrebbe essere esonerato lunedì sera qualora non dovesse riuscire a battere il Torino. Il QS fa sapere che, in caso di addio immediato, c'è la soluzione interna che porta al tecnico della Primavera Federico Guidi, mentre dall’esterno due profili da tenere in considerazione sono quelli di Andrea Stramaccioni ed Edy Reja. Per giugno, invece, ci sono tanti nomi nel mirino di Pantaleo Corvino: da Marco Giampaolo a Maurizio Sarri, da Rolando Maran a Leonardo Semplici, fino a Roberto Donadoni. L’ultima pista porta al nome di Claudio Ranieri, appena esonerato dal Leicester.