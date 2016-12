Fiorentina, dalla Francia: anche il PSG sulle tracce di Bernardeschi

© foto di Federico De Luca

L'esplosione di Federico Bernardeschi non ha lasciato indifferenti le big d'Europa. Nelle scorse ore si è parlato del Chelsea, ma secondo quanto filtra dalla Francia, in particolare da Le10sport, sul talento della Fiorentina ci sarebbe anche il PSG, club che ha dimostrato in più di un'occasione di non avere problemi a pagare somme ingenti per i cartellini dei calciatori.