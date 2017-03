Fiorentina, Di Francesco adesso è il favorito: resistono Maran e Semplici

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Nazione oggi in edicola dedica spazio a colui che potrebbe prendere il posto di Paulo Sousa sulla panchina della Fiorentina a partire dalla prossima stagione, con il titolo "Il Sorpasso". il riferimento è a Eusebio Di Francesco che, secondo il quotidiano sarebbe adesso il favorito numero uno. A metà febbraio è arrivato il sì si Andrea Della Valle, adesso la parola passa al Sassuolo. Restano in stand by le candidature di Maran e Semplici, mentre le altra strade, Sarri e Giampaolo su tutte, sembrano essersi complicate molto.