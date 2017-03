Fiorentina-Di Francesco, indizi sul futuro: il tecnico incontra Corvino

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Federico Gaetano

Eusebio Di Francesco è in pole position per essere il prossimo allenatore della Fiorentina, ma questa non era una novità. La novità è che la Panchina d'oro a Coverciano è stata l'occasione per Di Francesco per prendere i primi (o gli ultimi?) contatti con Pantaleo Corvino. L'allenatore del Sassuolo,che aspetta aprile per decidere del suo futuro insieme al Sassuolo dove allena attualmente ha infatti fatto una visita al dg viola, a casa sua, apparentemente lontano da occhi indiscreti, ma non da quelli di Firenzeviola.it che ha ripreso l'allenatore sulla via dove abita appunto Corvino. È fatta? Di sicuro ancora no perché il tecnico deve svincolarsi dal Sassuolo, ma certo il dado è ormai tratto.