In casa Fiorentina nelle ultime settimane si è rivista una delle migliori versioni di Josip Ilicic. Lo sloveno quest'anno è stato spesso fermato da pali e traverse e ora avrà 5 giornate per riscrivere il proprio futuro. Ilicic è legato a Firenze ma il contratto in scadenza nel 2018 non regala certezze. E queste ultime 5 gare stagionali serviranno alla Fiorentina proprio a capire se puntare ancora su di lui è ascoltare le sirene di mercato estive.