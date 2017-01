Fiorentina, entro il 15 gennaio verrà deciso il futuro di Kalinic

© foto di Federico De Luca

Mercato al centro della scena in casa Fiorentina. A tenere banco è chiaramente il futuro di Nikola Kalinic, con l'attaccante che avrà 15 giorni di tempo per decidere il suo futuro. Secondo quanto riportato da La Nazione oggi in edicola i cinesi sarebbero pronti ad arrivare a Firenze nel corso dei prossimi giorni per provare a convincere sia la Fiorentina che il giocatore: tutto questo dovrà risolversi però entro il prossimo 15 gennaio.