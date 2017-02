Fiorentina, Freitas: "Kalinic? Nessun mistero. Non parlo di contratti"

Carlos Freitas, ds della Fiorentina, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Premium Sport: "Ci aspetta una gara difficilissima. Affrontiamo una squadra competitiva, allenata da un grande allenatore e con molti campioni. Siamo qui per mostrare le nostre qualità e provarci. Kalinic? Nessun mistero. Ha un piccolo infortunio ed è rimasto a Firenze. Abbiamo Babacar che è ha un'occasione importante questa sera. Sulle dichiarazioni dell'agente di Rodriguez dico che sui procuratori o temi contrattuali non faccio dichiarazioni pubbliche. Si fanno in privato, mai in pubblico".