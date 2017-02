Fiorentina, Freitas: "Sousa via? Interpretazione vostra. C'è una clausola"

Carlos Freitas, ds della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della gara con l'Udinese: "Le critiche vengono dall'esigenza dei tifosi verso questa maglia. Ogni partita rappresenta tantissimo per la città, ed è normale che ci sia stata insoddisfazione per tutti. Gonzalo Rodriguez è un giocatore della nostra rosa. Non è stata accettata l'offerta, ma abbiamo un rapporto quotidiano e ci sarà modo di chiarire la situazione. Sousa che parla come un allenatore già andato è un'interpretazione vostra. Abbiamo una clausola a favore della Fiorentina, e una situazione che va condivisa".