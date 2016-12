Fiorentina, gennaio decisivo per il rinnovo di Gonzalo Rodriguez

© foto di Federico De Luca

Rinnovo di Gonzalo Rodriguez con la Fiorentina in primo piano sulle pagine de La Nazione. Secondo quanto riportato dal quotidiano il mese di gennaio sarà decisivo, dopo che gli ultimi contatti tra le parti non sono certo stati incoraggianti. Il rischio è che il capitano viola possa fare la valigia già tra un mese e la società viola sa che potrebbe correrlo qualora non dovesse alzare l'offerta per il difensore argentino.