Fiorentina, Giampaolo o Di Francesco per il post Sousa: Sarri il sogno

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando il momento caotico che sta vivendo la Fiorentina, si proietta già al futuro attraverso quella che sarà la scelta del nuovo allenatore per l'anno prossimo: per la sostituzione di Sousa il podio al momento è così delineato. Giampaolo (Samp) una spanna avanti a tutti, Di Francesco (come Maran) è sempre piaciuto, ma le candidature paiono al momento meno forti mentre nome che metterebbe tutti d’accordo è quello di Sarri, ma strapparlo al Napoli pare difficilissimo. Dalla Francia rimbalza ogni tanto anche il nome del portoghese Leonardo Jardim (Monaco).