Fiorentina, Guidi: "Io in prima squadra? Nessuna comunicazione"

L'allenatore della Fiorentina Primavera Federico Guidi ha commentato così il pareggio odierno col Cesena (2-2): "Il pareggio di oggi è giusto, abbiamo commesso due ingenuità su due palloni in uscita, come era successo anche a Trapani. Abbiamo favorito la velocità del Cesena e siamo stati puniti. Nel primo tempo avevamo la partita in mano, ma si percepiva la mancanza di futuro agonistico. Io post-Sousa? La società non mi ha comunicato niente in merito", riporta Firenzeviola.it.