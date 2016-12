Fiorentina, Hagi e Chiesa nel mirino dei club europei: pronti i rinnovi

© foto di Federico De Luca

Non solo per Bernardeschi. La Fiorentina - scrive Tuttosport - deve frenare anche l'assalto per gli altri suoi talenti. Il più monitorato è Federico Chiesa che sta conquistando sempre più considerazione. La Fiorentina è al lavoro per blindarlo allungando il contratto in scadenza nel 2020 con ritocco di ingaggio che è il più basso: 70mila euro annui, inferiore di 20mila a quello di Ianis Hagi e 130mila in meno rispetto a quello di Dragowski. Ed anche per il talentino rumeno, figlio d'arte, la Fiorentina dovrà stringere i tempi. Perché per entrambi le sirene di Premier e Liga si sentono già.