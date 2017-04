Fiorentina, il futuro di Bernardeschi tra Antognoni e Baggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Bernardeschi si aspetta a vivere un'estate da assoluto protagonista in chiave mercato. Il numero 10 viola si troverà davanti a un bivio, con due strade rappresentabili perfettamente con la storia di due campioni della Fiorentina del passato. La prima via è quella del rinnovo, con il club che gli ha già presentato un'offerta da 2,5 milioni a stagione fino al giugno del 2022. Un percorso che, molto alla lontana, potrebbe ricordare Giancarlo Antognoni, storica bandiera gigliata che da capitano e con la maglia numero 10 sulle spalle è il giocatore che è rimasto più nel cuore dei tifosi fiorentini. Legare il proprio nome a Firenze per diventarne un simbolo è una forte attrazione per il carrarino, che a questa città ha legato praticamente la sua intera crescita, fatto salvo per l'esperienza al Crotone. L'altra via è quella dell'addio anticipato. L'attuale contratto è in scadenza nel giugno del 2019 e in estate arriveranno sicuramente offerte da capogiro sulla scrivania di Corvino. Senza rinnovo i viola probabilmente ascolteranno le varie offerte, con la Juventus, per esempio, molto interessata al suo talento. Per questo, la storia in questi termini potrebbe ricordare da vicino Roberto Baggio, venduto di nascosto dalla famiglia Pontello alla Vecchia Signora, con conseguenze di guerriglia urbana intorno alla sede dell'allora società viola. Molto dipenderà dalla volontà del ragazzo: restare e diventare un simbolo della Fiorentina nell'anno del Mondiale, oppure rischiare e scegliere una big e ovviamente un contratto da top player altrove? Solo il tempo potrà dirci quale sarà la decisione del canterano viola.