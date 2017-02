Fiorentina, il futuro di Sousa è legato ai risultati: potrebbe anche restare

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato da La Nazione di Firenze di questa mattina, il futuro di Paulo Sousa non sarebbe così scontato. Da tempo ormai si pensa che il tecnico portoghese lascerà la Fiorentina al termine di questo campionato, ma in realtà molto dipenderà dai risultati. Se in Europa League e nelle prossime tre partite di campionato (Milan, Torino e Atalanta), la squadra dovesse restare in corsa per entrambi gli obiettivi stagionali, il club viola potrebbe decidere anche di esercitare l'opzione di rinnovo presente sul contratto che estenderebbe automaticamente l'accordo con l'allenatore anche per la stagione 2017-2018.