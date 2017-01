Fiorentina, il Prandelli bis è possibile: i Della Valle ci pensano

© foto di Federico De Luca

"Firenze è casa mia, e se alla Fiorentina è tornato Antognoni, c'è spazio anche per altri ex". Parole e musica di Cesare Prandelli, con apertura clamorosa a un possibile ritorno in viola. Una possibilità che in realtà era già stata ventilata nell'estate del 2015 e che ora, con l'addio di Sousa a fine anno, torna prepotentemente di moda. Andrea Della Valle si mostrò possibilista, Diego molto meno visto come si interruppero i rapporti nel 2010. Questa apertura in ogni caso spinge la famiglia proprietaria della Fiorentina a una riflessione, con Prandelli che resta un uomo molto amato dai tifosi e che potrebbe tornare a formare una grande coppia con Corvino. A riportarlo è Tuttosport.