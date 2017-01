Fiorentina, il Tianjin rivede l'offerta per Kalinic. Pronti 38-40 milioni

© foto di Federico De Luca

Secondo Sky Sport l'offerta del Tianjin per Nikola Kalinic sarà diversa da quanto filtrato in questi giorni. I blocchi imposti dal governo di Pechino hanno portato il club di Cannavaro a rivedere la propria proposta per la Fiorentina che si attesterà così sui 38-40 milioni, mentre per Kalinic le cifre dovrebbero restare le stesse: circa 10 milioni a stagione.