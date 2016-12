Fiorentina, il Velez su Toledo: no dei viola alla cessione a gennaio

© foto di Federico De Luca

Il futuro di Hernan Toledo sembra essere sempre più nebuloso: l’esterno argentino - arrivato in estate in prestito biennale al termine di una lunga trattativa - non ha ancora giocato nemmeno un minuto in gare ufficiali con la maglia della Fiorentina (solo qualche fugace apparizione con la maglia della Primavera) ed oltretutto è stato costretto a restare ai box anche per un infortunio al retto femorale destro. A tal punto che - secondo quanto riportano alcuni media argentini, tra i quali l’importante quotidiano Olé - il giocatore potrebbe anche tornare in patria, nella fattispecie nel Vélez, nel corso del mercato di gennaio. Una prospettiva, quest’ultima, che piacerebbe e non poco ai tifosi del club argentino (Toledo è un ex) ma che la Fiorentina non pare intenzionata per il momento a prendere nemmeno in considerazione.