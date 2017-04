Fiorentina, in difesa sarà rivoluzione: idee Acerbi e Skriniar

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla difesa della Fiorentina, attesa da una profonda rivoluzione. Gonzalo Rodriguez dopo 5 anni saluterà Firenze (non ci sono margini per il rinnovo), così il nuovo perno della difesa sarà Astori. Gli acquisti saranno due. Oltre a Milenkovic del Partizan Belgrado, serve un altro centrale, forte fisicamente e affidabile: tra i nomi anche Acerbi (che però costa troppo) e Skriniar (Samp). Non dovrebbe essere invece Rodrigo Caio (San Paolo): molto forte ma con caratteristiche diverse.