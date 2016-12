Fiorentina, intreccio con l'Inter: Badelj per Jovetic, con Zarate a Bologna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al mercato della Fiorentina sulle pagine de La Nazione oggi in edicola. Il quotidiano prende in esame le posizioni di Milan Badelj e Mauro Zarate che la società ritiene incedibili. Le cose potrebbero però cambiare qualora dovesse arrivare un'offerta importante per uno dei due e l'Inter potrebbe avere un ruolo importante per entrambi. Se i nerazzurri dovessero infatti prendere il centrocampista per circa 12 milioni di euro e cedere ai viola Jovetic ecco che l'argentino potrebbe prendere la strada di Bologna, anche se il Milan rimane sempre in pole per il croato.