Fiorentina, intrigo Badelj: le offerte arrivate sono troppo basse

© foto di Federico De Luca

Ultime sul futuro di Milan Badelj da La Gazzetta dello Sport. Nonostante sia ritenuto un pedina fondamentale da Sousa, Corvino terrà uno spiraglio per la sua cessione già in questa sessione invernale, ascoltando eventuali offerte, per evitare di perderlo a parametro zero. Il problema è il prezzo: almeno 12 milioni di euro. E le offerte arrivate fino ad oggi (compresa quella del Milan di Montella che conosce molto bene il giocatore) non superano i cinque-sei milioni. Così l’affare non si fa, almeno fino a giugno quando a quel punto la Fiorentina dovrà accettare offerte più basse.