Fiorentina, ipotesi Guidi per la panchina se Sousa perde anche col Toro

© foto di Federico De Luca

Fiducia a termine per Paulo Sousa, tecnico della Fiorentina che si gioca tutto contro il Torino nel match di lunedì sera. Se lunedì sera la situazione dovesse precipitare - fa sapere il QS in edicola questa mattina - in panchina potrebbe essere chiamato Federico Guidi, allenatore della Primavera gigliata. L'addio col portoghese, in questo modo, sarebbe concretizzato subito senza attendere la fine della stagione in corso.