Fiorentina, Kalinic e il nuovo no alla Cina: in estate vuole un top club

© foto di Federico De Luca

Nikola Kalinic (29) dice ancora no al Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro. Il Quotidiano Sportivo in edicola fa sapere che il croato non ha intenzione di tornare sui propri passi e fino a giugno vestirà la maglia viola, nonostante i nuovi rumors cinesi che volevano la formazione allenata dal tecnico italiano pronta a versare nelle casse gigliate i 50 milioni di euro stabiliti dalla clausola rescissoria del classe ’88. Dietro al gran rifiuto cinese del bomber c’è, però, anche la sua volontà di fare il salto in un top club europeo in estate. Nel momento migliore della carriera, il ragazzo ha la voglia e l’ambizione di misurarsi in una realtà diversa da quella viola. Questa la posizione del giocatore, che fra cinque mesi dovrà però scontrarsi con una società, la Fiorentina, che adesso sta accettando con entusiasmo la sua scelta di rifiutare la Cina.