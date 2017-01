Fiorentina, Kalinic-Tianjin: entro martedì la decisione del croato

© foto di Federico De Luca

Anche sulle pagine del Corriere Fiorentino si parla, ovviamente, del caso Kalinic. A Pescara domenica il croato sarà titolare, ma la testa sarà inevitabilmente rivolta verso la vinta. Anche perché quella dell'Adriatico potrebbe essere l'ultima gara di Kalinic in viola, perché il Tianjin di Cannavaro fa sul serio: per Kalinic sono pronti 12 milioni netti all'anno per 5 stagioni, a patto di avere una risposta definitiva dal centravanti entro martedì prossimo. Il manager di Nikola spinge per il trasferimento, ma il tempo stringe. Anche perchè eventualmente si dovrebbe consentire a Corvino di cercare sostituti. Corvino sa bene che molto del mercato di gennaio si concretizzerà solo negli ultimi giorni e soprattutto conta di avviare la rivoluzione a giugno. Anche in caso di addio di Kalinic dunque, sarebbe pronto a gestire con calma l’eventuale sostituzione.