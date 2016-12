Fiorentina-Kalinic, Tianjin pronto a tornare alla carica. Le contromosse viola

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna de La Nazione si occupa quest'oggi della situazione di Nikola Kalinic. I cinesi hanno fatto la prima mossa (qualche settimana fa) e molto probabilmente stanno studiando la prossima. L’obiettivo del Tianjin Quanjian, rimane sensibile, ma i 40 milioni per la Fiorentina e 10 d’ingaggio per l’attaccante non sono stati un motivo sufficiente per chiudere la storia in un baleno. La domanda è semplice: che cosa accadrà se i cinesi accetteranno di far combaciare la loro offerta con la clausola rescissoria di 50 milioni? Per ADV e Corvino, questo scenario potrebbe complicare e non poco gli affari di gennaio e molto probabilmente anche per questa ragione, la Fiorentina ha riacceso i fari su eventuali attaccanti da mettere nel mirino: Jovetic e Gabbiadini.