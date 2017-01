Fiorentina, Kalinic: trattative rimandate a dopo la Juve. Corvino al lavoro

© foto di Federico De Luca

La gara contro la Juventus non potrà mai essere come le altre in casa Fiorentina e a testimoniarlo c'è anche il fatto che la sfida di domani ha bloccato tutte le trattative di mercato in uscita, a partire da quella relativa alla cessione di Nikola Kalinic. Come riporta il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina, tutti i discorsi sono infatti stati rimandati di 48 ore e a partire da lunedì si tornerà a trattare con i cinesi, che sembrano voler giocare la ribasso. Se non dovesse arrivare l'offerta da almeno 40 milioni di euro Andrea Della Valle è pronto a far saltare tutto, ma intanto Corvino continua a guardarsi intorno, per non farsi trovare impreparato qualora il croato dovesse partire.