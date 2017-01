Fiorentina, l'allenatore del Las Palmas: "Toledo farebbe al caso nostro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quique Setien, tecnico del Las Palmas, ha confermato in conferenza stampa l'interesse del club per Hernand Toledo e Jonathan Calleri: "So che stiamo trattando questi due calciatori, hanno le caratteristiche giuste per noi. Non sarà facile prenderli ma ci farebbero comodo. Calleri è una punta ricercata da molte squadre. Toledo potrebbe adattarsi perfettamente al nostro impianto di gioco".