Fiorentina, la gioia di Bernardeschi: "E' il gol più bello della carriera"

© foto di Federico De Luca

Autore della rete decisiva per la vittoria della Fiorentina contro il Borussia Mönchengladbach, Federico Bernardeschi ha commentato il successo in occasione dell'andata dei sedicesimi di Europa League attraverso Sky Sport. “Il gol? Era un momento difficile per noi, la palla - ha detto - sopra la barriera non sarebbe mai riuscita a passare. Era davvero vicina, gli avversari erano anche molto alti. Quindi l'ho piazzata lì, è andata bene”.

Oggi è il tuo compleanno, sei un po' l'erede di Baggio. “C'è tanta strada da fare, lui è stato tra i migliori di tutti i tempi. Io penso a lavorare, non penso ai paragoni ma mi godo il momento e questa vittoria importante nel giorno del mio compleanno”.

E' il gol più bello della tua carriera? “Si avvicina, può essere quello più bello”.

Questa generazione può essere d'oro per il calcio italiano. “Credo che ci sia davvero una generazione importante, con calciatori di tanta qualità. Lo stiamo vedendo nel nostro campionato, l'Italia se lo meritava dopo qualche anno in cui si parlava di una gioventù poco importante. Ci meritiamo queste soddisfazioni, la Nazionale ha un grande futuro. Speriamo di fare bene e di portare a casa qualche risultato”.

Ti senti il numero 10 di questa generazione? “Speriamo, portare quella maglia sarebbe un orgoglio. Lavoro ogni giorno per migliorare sempre di più”.

Hai abbracciato Paulo Sousa nel finale. “Sapevamo di aver fatto qualcosa di importante, vincere qui non era facile. In quel momento ci siamo congratulati a vicenda, ma pensiamo al ritorno e a cosa c'è da fare domani. Mi ha ripreso un po' sulle palle perse, aveva ragione”.

Hai giocato anche con una caviglia malconcia. “Sì, ma è andata bene (ride, ndr)”.