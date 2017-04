© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - Stadio in prima pagina, la Fiorentina avrebbe presentato una super offerta da 2,5 milioni di euro a stagione per 5 anni a Federico Bernardeschi per rinnovare il proprio contratto fino al giugno del 2022. Dalla sua risposta dipendono anche le future scelte in chiave mercato del club viola.