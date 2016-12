Fiorentina, Laxalt e Costil nel mirino per gennaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo l'attacco nei pensieri della Fiorentina in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola Pantaleo Corvino starebbe continuando a seguire Diego Laxalt del Genoa per la corsia sinistra, mentre per quel che riguarda il ruolo di vice Tatarusanu torna di moda il nome di Costil, in scadenza al Rennes e nel mirino anche del Lione.