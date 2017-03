© foto di Federico De Luca

Maxi Olivera, esterno della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a La Nazione: "Quando ho scoperto che mi voleva la Fiorentina fui subito contento, perché il vostro calcio è un salto di qualità rispetto al Sudamerica. A Milano abbiamo deciso di dire sì ai viola con il mio procuratore e non sono affatto pentito. Ho sempre difeso a quattro, ma qui mi sono adattato per sostituire un giocatore molto forte come Alonso. Futuro? So che la Fiorentina ha preso l'impegno di riscattarmi e io chiederò di restare qui perché sono in una grande squadra e sono sicuro che potremo toglierci grandi soddisfazioni. Il rapporto con Sousa? Va tutto bene, è un allenatore che parla con tutti e cerca di motivarci sempre. Lo rispetto e sto cercando di metterelo in difficoltà per le scelte che deve fare dopo una settimana di lavoro".