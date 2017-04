Fiorentina, Milic verso la cessione. Salcedo dipende dal nuovo allenatore

© foto di Federico De Luca

Ultime sul mercato della Fiorentina direttamente da La Gazzetta dello Sport. A differenza di Maxi Olivera, quasi certamente Milic (giunto in viola per 600mila euro) andrà via. L'investimento importante sarà però dalla parte opposta. I viola infatti cercano da anni un terzino destro di valore internazionale. Operazione che non può essere sbagliata. Per Tomovic e Salcedo (il messicano ha un diritto di riscatto a 3,6 milioni), infine, ad incidere sarà il parere del nuovo allenatore.