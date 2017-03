Fiorentina, no al traghettatore: Corvino lavora già al futuro

© foto di Giacomo Morini

Presente, futuro e rammarico per le scelte prese in passato. La Fiorentina ha confermato Paulo Sousa alla guida della squadra fino al termine della stagione, perché l'idea di affidarsi a un traghettatore non convince fino in fondo, ma nel frattempo Pantaleo Corvino è già al lavoro per programmare il futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport nella dirigenza viola cresce il rimpianto per non aver cambiato allenatore prima dell'inizio della stagione.