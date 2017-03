Fiorentina, otto milioni per i riscatti obbligatori di Cristoforo e Maxi Olivera

© foto di Federico De Luca

Analizzando i principali casi di mercato della Fiorentina, La Nazione dedica spazio anche al capitolo dei riscatti. Obbligatori, per quanto riguarda Cristoforo e Maxi Olivera, per i quali la Fiorentina si è infatti impegnata a versare rispettivamente 3.5 milioni (al Siviglia) e 4.4 milioni (al Penarol). De Maio invece è arrivato in prestito gratuito dall’Anderlecht e la società viola ha un diritto di riscatto a 3 milioni (ipotesi tutta da valutare, anche in base alla volontà del nuovo allenatore).