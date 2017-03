Fiorentina, partito il casting per l'allenatore: Giampaolo in pole, Sarri il sogno

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio alla panchina della Fiorentina in vista della prossima stagione, con il casting pronto a cominciare. Secondo la rosea il tecnico attualmente in pole sarebbe Marco Giampaolo, ma il club viola sogna Maurizio Sarri. La Società, che punta a legare il dopo Sousa al progetto nuovo stadio, inizia a muoversi: Corvino è pazzo del tecnico del Napoli. Gli altri nomi sono invece quelli di Jardim ed Eusebio Di Francesco.