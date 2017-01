Fiorentina, per il dopo Kalinic si pensa ad un ex: Seferovic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La trattativa per la cessione di Kalinic costringe la Fiorentina a trovare un giocatore in grado di sostituirlo al centro dell'attacco: secondo quanto riferisce Sky, il nuovo obiettivo sarebbe Haris Seferovic, attualmente all'Eintracht Francoforte. Lo svizzero è un ex, visto che disputò in maglia viola le stagioni 2011-2012 e 2012-2013.