Fiorentina, per Mediaset è addio con Kalinic: 45 milioni ai viola

© foto di Federico De Luca

Per Premium Sport è tutto fatto: l'eroe di domenica sera Nikola Kalinic si trasferisce al Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro per una cifra vicina ai 45 milioni di euro, per una plusvalenza di quasi 40 milioni di euro in favore della Fiorentina. L'accordo tra cinesi e giocatore c'è da tempo, in giornata è arrivato anche quello tra club per una cifra record per le casse dei gigliati.