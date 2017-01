Fiorentina, piace Casteels del Wolfsburg. Sul portiere Napoli e Anderlecht

© foto di Imago/Image Sport

Koen Casteels, portiere classe 1992 belga del Wolfsburg, ha richieste e pretendenti in Europa. Anche in Italia: l'ex Werder è seguito da Fiorentina e Napoli, secondo i media belgi, con l'agente Didier Frenay che sta cercando una soluzione e una sistemazione per il ragazzo. "Non escludo un ritorno in Belgio -dove è seguito da Genk e Anderlecht-, ma non c'è nulla di concreto".