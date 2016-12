Fiorentina, possibile la cessione di Badelj: ma solo per 12 milioni

© foto di Federico De Luca

Il futuro di Milan Badelj resta ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da La Nazione il centrocampista, che resta la prima scelta del Milan per il mercato di gennaio, potrebbe essere ceduto, ma soltanto di fronte a un'offerta da 12 milioni di euro. Dall'altra parte però la cessione del croato rappresenterebbe un problema non da poco per la società viola, visto che non sarebbe affatto facile trovare un sostituto all'altezza in poco tempo.