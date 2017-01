Fiorentina, pressing Marsiglia per Tello: ma lo spagnolo non si muove

© foto di Federico De Luca

Sulle colonne del QS-La Nazione si parla anche del futuro di Federico Bernardeschi e Cristian Tello. Per il numero 10 della Fiorentina non sono previsti incontri con il suo entourage, il messaggio è stato inviato forte e chiaro in estate, quando la Viola ha detto no a Juventus e Inter, che si erano presentate con offerte vicine ai 30 milioni. Per quanto riguarda Tello invece, non c'è nessuna possibilità che se ne vada a gennaio, nonostante il pressing del Marsiglia.