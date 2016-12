Fiorentina, presto l'offerta al Pescara per Zampano: Skriniar nel mirino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Trattativa in vista tra Fiorentina e Pescara per Francesco Zampano. Secondo quanto riportato da La Nazione oggi in edicola i viola proveranno a convincere il club abruzzese a cedere il terzino a gennaio, con Pantaleo Corvino pronto a offrire Kevin Diks al club neopromosso con la formula del prestito. Torna poi di moda anche il nome di Skriniar, con i viola pronti ad aprire una trattativa anche per il giovane della Sampdoria.