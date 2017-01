Fiorentina, proposto Saponara: appuntamento rimandato a giugno

© foto di Federico De Luca

Nuovo contatto tra la Fiorentina e Riccardo Saponara. Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it il giocatore sarebbe stato nuovamente proposto a Pantaleo Corvino in un incontro che il dg viola ha avuto con uno dei rappresentanti del giocatore. Una proposta per il presente ma soprattutto per il futuro quella che è stata fatta al dg salentino, che ha lasciato chiaramente intendere che al momento non esistono margini perché Saponara possa vestire di viola nel corso del mese di gennaio. Prima di tutto perché intavolare con l’Empoli una trattativa per il suo giocatore più importante richiederebbe tempo ed una dose suppletiva di pazienza ed in secondo luogo perché al momento la Fiorentina non dispone della liquidità necessaria soddisfare le richieste del club del presidente Corsi. Niente da fare dunque per Saponara, almeno per il momento. Se ne riparlerà semmai da giugno, quando la Fiorentina inizierà un nuovo corso tecnico e prenderà una decisione definitiva anche sul fronte Josip Ilicic, giocatore che nel 2018 andrà in scadenza e che in estate potrebbe dunque cambiare maglia.