Fiorentina, rebus Dragowski: chiederà la cessione a gennaio

© foto di Federico De Luca

Fra le situazioni da affrontare e risolvere durante il mercato di gennaio per la Fiorentina ci sarà anche il futuro di Dragowski. Il portiere, ormai terza scelta dopo Tatarusanu e Lezzerini, potrebbe infatti chiedere di essere ceduto, almeno in prestito, con l’obiettivo di andare altrove e trovare una maglia da titolare. In estate Dragowski è stato acquistato dalla Fiorentina per 3 milioni. A riportarlo è La Nazione.