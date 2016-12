Fiorentina, rebus Gonzalo Rodriguez: il rinnovo si allontana

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna de La Nazione sottolinea le difficoltà presenti al momento per il rinnovo di Gonzalo Rodriguez con la Fiorentina. Al momento, infatti, il dialogo tra il manager del capitano e il club non c’è. Né tantomeno è stato fissato nell’agenda del procuratore un nuovo viaggio in Italia per provare a riaprire in extremis la trattativa col club viola. L'offerta della Fiorentina per Gonzalo resta la stessa (rinnovo di un anno con una decurtazione del 25% dello stipendio attuale più un’opzione di un altro anno). Intanto l'agente Iglesias sta procedendo nel vagliare tutte le ipotesi per il futuro, che comprendono peraltro, oltre a svariate piste argentine, anche club italiani, con il Milan spettatore interessato.