Fiorentina, rinnovo e fascia da capitano per Bernardeschi: via alla trattativa

Nell'ottica del ringiovanimento della rosa viola, nei prossimi giorni inizierà ufficialmente la trattativa per il prolungamento di contratto di Federico Bernardeschi. Il numero 10 viola resterà alla Fiorentina e vestirà anche la fascia da capitano che verrà lasciata vacante da Gonzalo Rodriguez. Per lui rinnovo di altri due anni e adeguamento rispetto all'attuale accordo in scadenza nel 2019. A riportarlo è Tuttosport.