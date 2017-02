Fiorentina, Rodriguez non rinnova: c'è l'Inter

© foto di Federico De Luca

Quale futuro per Gonzalo Rodriguez? Come si legge sulle colonne del QS-La Nazione la Fiorentina sembra aver ormai deciso di non ripresentare al centrale una nuova bozza d’accordo per il rinnovo. Il difensore si prenderà ancora qualche giorno di tempo prima di valutare eventuali nuove soluzioni. L'Inter si è già fatta avanti e rimane la destinazione più probabile di Gonzalo che il prossimo 30 giugno chiuderà il suo rapporto con la Fiorentina.