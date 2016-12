Fiorentina, Salcedo: "Sogno di essere riscattato. Voglio vincere qui"

© foto di Federico De Luca

Il difensore della Fiorentina Carlos Salcedo ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport-Stadio. Questi i passaggi principali: "Vorrei vincere una coppa a Firenze e punto di rimanere a lungo alla Fiorentina, visto che sono arrivato per impormi anche in Europa. Sogno di essere riscattato, ma devo convincere tutti. Vincere subito qualcosa sarebbe una vera gioia. In Europa League affronteremo il Borussia Moenchengladbach e ho chiesto informazioni sui nostri avversari al Chicharito Hernandez e a Marco Fabian. prendiamo più gol rispetto a prima? Dobbiamo migliorare e insistere nel curare sempre tutti i dettagli. Il mio idolo? È Fabio Cannavaro. Penso che Icardi sia il giocatore più pericoloso della Serie A".