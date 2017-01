Fiorentina, Salcedo: "Voglio il riscatto. Per il futuro sogno un top club"

© foto di Federico De Luca

Il difensore della Fiorentina Carlos Salcedo ha parlato a Univios TDN dei suoi piani per il 2017: "Il mio obiettivo è quello di farmi riscattare dalla Fiorentina per vedere come andrà in Europa. Io continuerò a darmi obiettivi ma non credo che resterò per sempre in viola, vorrei crescere e arrivare in una squadra che gioca la Champions. Per me è importante, ma ovviamente farò un passo per volta".