Fiorentina, Sanchez: "Il futuro? Aspetto la chiamata di Corvino"

© foto di Federico De Luca

Queste alcune dichiarazioni di Carlos Sanchez, centrocampista della Fiorentina, rilasciate quest'oggi al Corriere Fiorentino: "Quanto mi piacerebbe restare a Firenze? Tanto, tanto davvero. Quando quest’estate chiamai Cuadrado (ci conosciamo fin da quando eravamo piccoli, per me è come un fratello) per farmi descrivere Firenze, in cuor mio avevo già deciso: la Fiorentina è una squadra conosciuta, lo stadio è bellissimo e la squadra gioca bene. Cosa avrei potuto volere di più? La mia storia qui poi è cominciata alla grande: ho segnato il gol della vittoria contro il Chievo, nella notte dei 90 anni viola. Una soddisfazione enorme. Io però sono in prestito dall’Aston Villa e di mercato parla solo il mio procuratore. Aspetto la chiamata di Corvino e intanto penso a vincere le partite. L'Europa? Claro che ci crediamo. Se non credessimo nella rimonta saremmo morti... Siamo una bella squadra, abbiamo un’idea di gioco e tutte le potenzialità per arrivare in Europa League anche il prossimo anno. Con il Borussia a proposito saranno due bellissime partite, intanto però pensiamo alla Roma. Sarà una partita emozionante e noi giocheremo per vincerla".